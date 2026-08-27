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Ивановские новости

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В Гавриловом Посаде открылся обновлённый офис Сбера

В Гавриловом Посаде открылся обновлённый офис Сбера

Обновлённый офис Сбера открылся в Гавриловом Посаде по адресу: Октябрьская площадь, 7. Пространство отделения стало более открытым и комфортным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации.

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