В Гавриловом Посаде открылся обновлённый офис Сбера

Обновлённый офис Сбера открылся в Гавриловом Посаде по адресу: Октябрьская площадь, 7. Пространство отделения стало более открытым и комфортным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации.
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