WP: Асад отказался от сделки с США о прекращении помощи Ирану

Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Supreme Leader'S Office Бывший президент Сирии Башар Асад отказался от сделки с США о прекращении помощи Ирану и предоставлении своей территории для ливанской шиитской организации "Хезболла" в обмен на снятие американских санкций, сообщила газета The Washington Post (WP).