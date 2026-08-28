AP: военные США в Европе испытывают нехватку ракет для систем ПВО Patriot

Вооруженные силы США в Европе испытывают критическую нехватку ракет для систем ПВО Patriot, несмотря на разжигание российской угрозы, сообщает 28 августа AP со ссылкой на американских и натовских чиновников.
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