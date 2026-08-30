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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Результат не для чемпиона. Чтобы взять титул, надо уметь додавливать соперника. «Краснодар» умеет – потеряв лидеров, берет очки»

Алексей Гасилин высказался о ничьей в матче «Спартака» с «Оренбургом» (1:1). «Спартак», естественно, претендует на чемпионство.

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