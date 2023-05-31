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В Хабаровском крае директора МУП обвинили в мошенничестве на 22 млн рублей

В Хабаровском крае директора МУП обвинили в мошенничестве на 22 млн рублей

Расследование уголовного дела о хищении крупной суммы денежных средств в отношении директора муниципального унитарного предприятия в Ванинском районе Хабаровского края завершил Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

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