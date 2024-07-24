Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил об ошибке

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова в Москве, заявил, что на опубликованных в соцсетях и пабликах фотографиях изображен не его родственник.