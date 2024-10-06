Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

Две фирмы-подрядчика обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing Две итальянские фирмы-подрядчика и семь физлиц обвинили в поставке несоответствующих требованиям безопасности деталей для Boeing 787 Dreamliner.
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