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Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

Две фирмы-подрядчика обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing Две итальянские фирмы-подрядчика и семь физлиц обвинили в поставке несоответствующих требованиям безопасности деталей для Boeing 787 Dreamliner.

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