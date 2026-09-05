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Пятый канал

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Вы сами делаете ребенка толстым: психолог о диетах, воровстве конфет и РПП

Вы сами делаете ребенка толстым: психолог о диетах, воровстве конфет и РПП

Почему дети, которых в детстве сажали на диету, во взрослом возрасте часто набирают еще больше? Что вообще отвечает за формирование у ребенка расстройств пищевого поведения (РПП)? И как это можно предотвратить? На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.

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