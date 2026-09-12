Залез — и пожалел: 22 фото животных, которые застряли в самых нелепых местах

Козлёнок в мусорном ведре, такса, застрявшая между подушками дивана, енот внутри автомата со снеками — эти зверушки явно не рассчитывали на такой поворот.
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