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Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском

Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском

Научно-производственную лабораторию по техническому обслуживанию компонентов систем воздушных судов корпорации «Иркут» запустили на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института в День наукоградов Московской области 9 июня.

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