СберСтрахование прогнозирует рост российского рынка страхования грузов до 80%

Потенциальный объем российского рынка страхования грузов на горизонте до 2030 года может составлять на 80% больше, чем мы видим сегодня: если по итогам 2022 года компании застраховали грузы на общую сумму в 29 млрд рублей, то к 2030-ому году может составить более чем 150 млрд рублей.