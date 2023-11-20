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СберСтрахование прогнозирует рост российского рынка страхования грузов до 80%

СберСтрахование прогнозирует рост российского рынка страхования грузов до 80%

Потенциальный объем российского рынка страхования грузов на горизонте до 2030 года может составлять на 80% больше, чем мы видим сегодня: если по итогам 2022 года компании застраховали грузы на общую сумму в 29 млрд рублей, то к 2030-ому году может составить более чем 150 млрд рублей.

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