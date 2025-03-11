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Россия в дальнем космосе

Россия в дальнем космосе

Космос всегда привлекал человечество своей таинственностью и безграничными возможностями. Стремление исследовать его, а также нахождение на Земле таких ресурсов, как вода и минералы, на других планетах стало важной задачей для многих стран.

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