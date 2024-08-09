Атака на Курск превратится в битву за Бахмут. "Вагнер" уже на месте

Атака на Курскую область станет битвой за Бахмут для ВСУ. Все признаки надвигающейся катастрофы для противника налицо.
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