Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года

ИИХФ примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года. «Решение об участии сборных России и Беларуси в олимпийском турнире 2026 года будет приниматься на конгрессе в апреле следующего года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх