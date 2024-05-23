США передают Украине оборудование на случай ЧП в ядерной сфере

Liudmila Kosteley

США просто так ничего не делают. Тем более в такое время, когда может завершится СВО. Значит готовятся или взорвать АЭС (или сделать аварию), или взорвать Грязную Бомбу, а свалить на РФ. Сейчас РФ будет проводить учения, вот и могут сделать провокацию. США не обещают, они сразу делают, только подготовят МИР (СМИ) к ложной информации, направленной против РФ, а потом сделают. Зато Россия только обещает, вот дадут вооружение на Украину, тогда....Вот взорвут мост, тогда... и всё в этом духе. Ну так и будете "плясать под дудку США", ОНИ ВАС и тут ведут. Почему ничего РФ не предпринимает, и не отвечает на провокации? Эту войну можно было давно закончить, послав ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ к берегам США и АНГЛИИ. Уже была реакция США на наши под лодки, когда заметили их недалеко от США. Сразу завопили "уберите...!" Убрали, и всё продолжается. Зато генералов боевых пересажали. Если раньше народ думал, что ТАКАЯ АРМИЯ, сильней нет, то подорвали ДОВЕРИЕ НАРОДА своими "соболезнуем, сожалеем..."Кто-то там говорил, что если угроза для страны, то надо бить первым. А это ли не угроза? Россия дала понять, что не будет применять ядерное оружие, так для чего тогда ЭТОТ МАСКАРАД?