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США передают Украине оборудование на случай ЧП в ядерной сфере

США передают Украине оборудование на случай ЧП в ядерной сфере

США передадут Украине оборудование на случай чрезвычайных ситуаций в ядерной сфере, а также проведут соответствующую подготовку, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Джилл Хруби, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
США просто так ничего не делают. Тем более в такое время, когда может завершится СВО. Значит готовятся или взорвать АЭС (или сделать аварию), или взорвать Грязную Бомбу, а свалить на РФ. Сейчас РФ будет проводить учения, вот и могут сделать провокацию. США не обещают, они сразу делают, только подготовят МИР (СМИ) к ложной информации, направленной против РФ, а потом сделают. Зато Россия только обещает, вот дадут вооружение на Украину, тогда....Вот взорвут мост, тогда... и всё в этом духе. Ну так и будете &quot;плясать под дудку США&quot;, ОНИ ВАС и тут ведут. Почему ничего РФ не предпринимает, и не отвечает на провокации? Эту войну можно было давно закончить, послав ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ к берегам США и АНГЛИИ. Уже была реакция США на наши под лодки, когда заметили их недалеко от США. Сразу завопили &quot;уберите...!&quot; Убрали, и всё продолжается. Зато генералов боевых пересажали. Если раньше народ думал, что ТАКАЯ АРМИЯ, сильней нет, то подорвали ДОВЕРИЕ НАРОДА своими &quot;соболезнуем, сожалеем...&quot;Кто-то там говорил, что если угроза для страны, то надо бить первым. А это ли не угроза? Россия дала понять, что не будет применять ядерное оружие, так для чего тогда ЭТОТ МАСКАРАД?
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