Худшее море в мире: что не так с Чёрным морем

Черноморское побережье – самый популярный курорт в России, ежегодно принимающий миллионы туристов. И каждый раз пик сезона традиционно сопровождается повальной эпидемией ротавируса и кишечных заболеваний.
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