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Sabah: у въезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Sabah: у въезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

В Турции будут снимать отпечатки пальцев иностранных граждан при въезде в республику, как это делают в Соединённых Штатах Америки и Великобритании, сообщает 14 августа газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликаю.

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