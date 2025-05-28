5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи в один сезон впервые в истории

Сегодня «Челси» стал победителем Лиги конференций, победив «Бетис» в финале турнира (4:1). Чемпионом Англии в этом сезоне стал «Ливерпуль», Кубок страны выиграл «Кристал Пэлас», Кубок английской лиги завоевал «Ньюкасл», а «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы.