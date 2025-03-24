Экс-командующий Кларк: пересмотр Трампом роли США в НАТО – подарок Путину

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что пересмотр президентом Дональдом Трампом ведущей роли США в НАТО, том числе возможное изменение структуры командования боевыми частями, является "подарком" российскому лидеру Владимиру Путины.
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