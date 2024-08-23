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Мне 24, а жених старше меня на 35 лет: студентка рассказала о причинах выбора избранника

Мне 24, а жених старше меня на 35 лет: студентка рассказала о причинах выбора избранника

24-летняя студентка уверенно выбрала в качестве жениха мужчину, который старше ее на 35 лет. Это решение вызвало такую волну критики со стороны родственников и друзей, что девушке пришлось записать специальное видео, чтобы объяснить свои мотивы выбора пенсионера в качестве супруга.

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Комментарии
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ВераВерная
Про 9 сэндвичей не поняла.
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18 час.
Дмитрий Гурин
Все в жизни бывает. У меня с женой разница в 23 года дочке уже 7-мь, знакомы уже и не помню сколько, тогда мелкой была и особого внимания на нее не обращал............ но это было тогда, а потом &quot;Мартышка&quot; (любила лазить по деревьям) подросла, похорошела и поуменела (по моему даже слишком) 😜. 9-ть лет полет нормальный.
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16 час.

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