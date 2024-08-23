Мне 24, а жених старше меня на 35 лет: студентка рассказала о причинах выбора избранника

Дмитрий Гурин

Все в жизни бывает. У меня с женой разница в 23 года дочке уже 7-мь, знакомы уже и не помню сколько, тогда мелкой была и особого внимания на нее не обращал............ но это было тогда, а потом "Мартышка" (любила лазить по деревьям) подросла, похорошела и поуменела (по моему даже слишком) 😜. 9-ть лет полет нормальный.