Мне 24, а жених старше меня на 35 лет: студентка рассказала о причинах выбора избранника

24-летняя студентка уверенно выбрала в качестве жениха мужчину, который старше ее на 35 лет. Это решение вызвало такую волну критики со стороны родственников и друзей, что девушке пришлось записать специальное видео, чтобы объяснить свои мотивы выбора пенсионера в качестве супруга.
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