На заседании комитета Крымского республиканского отделения КПРФ обсудили предстоящее 80-летие Победы.
Сталин и 80-летие Победы
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Ингерман Ланская
не мы переименовали - не нам и возвертать!
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8 час.
владимир
Доберман, вы уже здесь..., как всегда ваше мнение в темноте.
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7 час.
И
Искандер
Ингерманде ебланской в этом году всего-то 75лет, а привокзальной шлюхе-минетчице в глубоком маразме мерещатся воспоминания о б И.В.Сталине... Может клиента-сифилитика из её молодости, выбившим ингерманде зубы, звали Иосифом и был от уродом и трусом... Что только маразм не сделает со старухой пониженной социальной ответственности.
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51 мин.
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