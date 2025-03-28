Сталин и 80-летие Победы

Доберман, вы уже здесь..., как всегда ваше мнение в темноте.

И

Искандер

Ингерманде ебланской в этом году всего-то 75лет, а привокзальной шлюхе-минетчице в глубоком маразме мерещатся воспоминания о б И.В.Сталине... Может клиента-сифилитика из её молодости, выбившим ингерманде зубы, звали Иосифом и был от уродом и трусом... Что только маразм не сделает со старухой пониженной социальной ответственности.