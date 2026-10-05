Ушел из жизни народный художник РФ Шалва Бедоев

На 86-м году жизни скончался народный художник РФ, академик Южного регионального отделения Российской академии художеств Шалва Бедоев, сообщает Российская академия художеств.
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