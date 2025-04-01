Марк Дэйгнолт: «Кэйсон Уоллес выступает только за команды, которые выигрывают больше 60 матчей»

В настоящий момент «Тандер» опережают идущий вторым на Западе «Хьюстон» на 14,5 игры. Если к концу сезона этот разрыв составит 15 игр, «Оклахома-Сити» выиграет конференцию с самым большим отрывом со времен «Уорриорз» сезона-1974/75.