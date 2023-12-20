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Украинский режим занимается терроризмом при содействии спецслужб Запада

Украинский режим занимается терроризмом при содействии спецслужб Запада

Киев свершает атаки против мирного населения, объектов энергетики и транспорта – Путин.Украинский политический режим принял открытую террористическую форму при прямом содействии спецслужб западных государств.

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