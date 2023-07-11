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Этот десерт любим всеми: медики предупредили о коварстве вкусного продукта в июле

Этот десерт любим всеми: медики предупредили о коварстве вкусного продукта в июле

Медики предупредили о коварстве одного вкусного продукта в июле, в самый разгар лета. Это прохладное удовольствие приносит освежение и помогает справиться с жарой.

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