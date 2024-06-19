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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Португалии: «Верим, что сборная пройдет далеко на Евро. Надеюсь, еще вернусь в Германию» 

«Они четко показали амбиции и способность к достижению цели. У нас есть все основания верить в то, что команда будет на высоте и сможет очень далеко пройти на Евро.

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