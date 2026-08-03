По данным наших высокопоставленных источников, взрыв смертницы был не случайной атакой, а тщательно спланированным покушением на высший военный и силовой истеблишмент.
Теракт в Москве. Начальство до сих пор живет на другой планете
Комментарии
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Мура
Когда читаешь про таких генералах, за родину боязно, это не про них Крылов басню написал?
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1 м.
Alex Zim
И этого недоумка в начальники ВКС России!!!
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1 м.
Ирина Яшкова
Все в шоке. Владимир Владимирович Вы, как главнокомандующий ,не ужели все это пропустите. Наверное хватит удивлять народ. Действительно , пенсию у меня отобрали, как у работающего пенсионера, а генералы аренду только платят по 9 млн. рублей. А я не могу жить на 15 тысяч рублей. Приходится работать. Да еще народ собирает крохи, чтобы помочь детям на операцию. Разве можно назвать такой люд, как этот генерал, защитником Родины. Позорище
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1 м.
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