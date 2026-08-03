Теракт в Москве. Начальство до сих пор живет на другой планете

Ирина Яшкова

Все в шоке. Владимир Владимирович Вы, как главнокомандующий ,не ужели все это пропустите. Наверное хватит удивлять народ. Действительно , пенсию у меня отобрали, как у работающего пенсионера, а генералы аренду только платят по 9 млн. рублей. А я не могу жить на 15 тысяч рублей. Приходится работать. Да еще народ собирает крохи, чтобы помочь детям на операцию. Разве можно назвать такой люд, как этот генерал, защитником Родины. Позорище