В XVII веке международная торговля все сильнее меняла экономику Европы. В 1602 году шесть голландских торговых компаний объединились в Голландскую Ост-Индскую компанию, которая получила монополию на морскую торговлю с Азией и стала одной из первых в мире, кому удалось привлечь капитал через продажу акций.