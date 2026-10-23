В XVII веке международная торговля все сильнее меняла экономику Европы. В 1602 году шесть голландских торговых компаний объединились в Голландскую Ост-Индскую компанию, которая получила монополию на морскую торговлю с Азией и стала одной из первых в мире, кому удалось привлечь капитал через продажу акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии