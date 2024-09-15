Сомнолог Кутузов: привычка поздно ложиться спать может вызвать запоры

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов предупредил, что привычка поздно ложиться спать может приводить к проблемам с пищеварением, запорам, диарее и болям в животе, пишет "Лента.
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