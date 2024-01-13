Министр цифровой трансформации предложил украинцам собирать дроны на дому

Украинцам следует покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты на дому. Об этом в своем Telegram-канале заявил Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
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