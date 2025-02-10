Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Вот что отличает его от Месси, я никогда не видел, чтобы он так говорил. Хотелось бы, чтобы было много таких, как Криштиану»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал таковым себя. «Мне бы хотелось, чтобы было много таких, как Криштиану Роналду, потому что это сделало бы лучше и вдохновило бы больше игроков, которые так думают, чувствуют это, но не говорят об этом.