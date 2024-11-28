Обознавшиеся "борцы": в Петербурге задержали мигрантов-карманников

В Петербурге правоохранители задержали членов этнической группы, промышлявших карманными кражами. После «дружеской» беседы и крепких мужских «объятий» с подозреваемыми пятеро молодых людей потеряли четыре iPhone и золотое украшение.
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