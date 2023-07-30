Экскурсия в Варшаву

Александр Салтановский бздышнЯ сама себя успокаивает, а очко то, всё равно жим-жим!

Александр Самбур да развальцуют вагнеров поляки. эт не хохлов с папуасами гонять!пшеки в хохляндии то круче хохлов воюют а уж у себя дома будут до последнего стоять