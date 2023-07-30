В польских СМИ уже анализируют возможные сценарии действий "вагнеровцев" против Польши. Журналист OKO Press Витольд Гловацкий считает угрозу "ралли "300 парней с винтовками в руках в условный Замбрув" (город недалеко от границы Польши с Беларусью) абсурдной прежде всего по чисто военным причинам.
Экскурсия в Варшаву
Комментарии
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Александр Салтановский
бздышнЯ сама себя успокаивает, а очко то, всё равно жим-жим!
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5 час.
Александр Самбур
да развальцуют вагнеров поляки. эт не хохлов с папуасами гонять!пшеки в хохляндии то круче хохлов воюют а уж у себя дома будут до последнего стоять
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3 час.
Юрий Ковалев
Не тренди . Воевать то они умеют покруче на только хохлов но и многих других . Только колотят их наши музыканты как сраных котов и в хвост и в гриву .
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2 час.
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