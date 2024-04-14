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Закон и Порядок

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Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России

Илья Ремесло Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России. Продолжает орудовать агентура (возможно, снова одноразовая) СБУ и ГУР в самом центре столицы, идет террористическая охота на выбранные цели.

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Комментарии
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Катерина
Давно  не  слушала  Монтян...  неглупая  тётка.  Что  с ней  не   ТАК?   Царёв, вроде, русофобом тоже  никогда  не  был...
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13 час.

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