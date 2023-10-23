"Ъ": в России во всех отраслях наблюдается дефицит кадров

В России во всех отраслях существенно ухудшилось обеспеченность компаний работниками. Об этом, ссылаясь на обзор Центрального банка России "Мониторинг предприятий" за октябрь, сообщает газета "Коммерсантъ".
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