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  • Anodtat
    Ты тупая курица,это делалось русскими в советское время.Доходы от нефти —...
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    А почему эта организация диктует условия .А не пошли бы они все куда подальше или у нас не остаётся ничего святого.Муфтий ДУМ РФ зап...
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Запад должен сделать ряд жестов доброй воли

Минутка  прожектов.Вчера  во время  очередного   мюнхенского   сговора    главный  гинеколог  старой  дыры  Европы    Урсула фон дер Ляйен, или  как  там её,  потребовала от президента России Владимира Путина доказать, что он хочет мира в украинском конфликте.

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