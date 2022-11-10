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Avia.pro: поселок Правдино перешел под контроль украинской армии

Avia.pro: поселок Правдино перешел под контроль украинской армии

Около двух дней назад украинские войска безуспешно пытались взять под контроль поселок Правдино, но были оттеснены на исходные позиции, и, как стало известно, несколько часов назад поселок Правдино все-таки перешел под контроль украинских войск.

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