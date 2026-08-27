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За разбитый у психбольницы кроссовер орловец отработает 2,5 года

За разбитый у психбольницы кроссовер орловец отработает 2,5 года

Суд отверг версию пьяного орловца о случайном падении на иномарку. Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя посёлка Шиловский, который пытался убедить Фемиду в собственной неуклюжести.

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