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Скромная «бабушка» советского кино и старый сейф с деньгами: Все тайны судьбы актрисы Екатерины Мазуровой

Миллионы советских зрителей запомнили Екатерину Мазурову по экранным образам — невероятно тёплым, родным и веющим особым домашним уютом.

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