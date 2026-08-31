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Иркутск Сегодня

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«Ангара» заплатит РЖД 226 млн рублей по мировому соглашению из-за жесткой посадки вертолета

Авиакомпания «Ангара» выплатит РЖД около 226,2 млн рублей по мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом Иркутской области 27 августа 2026 года.

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