ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции, — Макрон Ирэн ОрлонскаяВ разговоре с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения таможенных пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, если этот импорт окажется дестабилизирующим для европейского рынка.