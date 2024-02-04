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ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции, — Макрон

ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции, — Макрон

ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции, — Макрон Ирэн ОрлонскаяВ разговоре с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения таможенных пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, если этот импорт окажется дестабилизирующим для европейского рынка.

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