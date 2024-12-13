Назначенный Трампом советник оказался продавцом грузовиков

NYT: советник Трампа по Ближнему Востоку Булос оказался продавцом грузовиков Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом советник по Ближнему Востоку Массад Булос оказался мелким продавцом грузовиков, несмотря на репутацию миллиардера.
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