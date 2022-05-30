Польский полузащитник Шиманьски объявил об уходе из "Динамо"

Польский хавбек московского "Динамо" Себастьян Шиманьски объявил об уходе из клуба. После поражения в финале Кубка России от столичного "Спартака" (1:2) хавбек сделал репост видео с матча в своих соцсетях и подписал ролик: "Горжусь вами, парни.