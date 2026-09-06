«Мы очень воодушевлены»: Уиткофф оценил переговоры в Киеве

Американская делегация после переговоров в Киеве заявила о готовности работать «столько, сколько потребуется», но за внешним оптимизмом скрывается сложная дипломатическая реальность.
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