Царьград Фото: globallookpress.com Россия согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) уплату взноса за прошлый год, сообщил министр спорта нашей страны Олег Матыцин.
Россия заплатит WADA за собственное унижение. Дорого
Комментарии
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G
GISMbICH
Яркий пример такого... "деятеля" - Дима Губерниев. Комментировать хоть что-нибудь, хоть белые флаги, хоть голубые, но съездить, откомментировать и получить премии. И это комментатор, а сколько российских чиновников до мозга костей бюрократов, работающих в этих международных структурах, у которых нет своей национальной совести, есть просто должность, которую они просто отрабатывают, несмотря на явно враждебное отношение Запада к России?!
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1 час.
Юрис Хартманис
Деньги отмывают
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1 час.
BV
Boris Voronin
Цельный министер, который "костьми ложился" за Российских спортсменов... Сообщите какая у этого г...на зряплата??? А ведь он получает её из налогов которые платя Россияне... А нужон-ли нам такой министр без головы, совести и чести???
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1 час.
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