Россия заплатит WADA за собственное унижение. Дорого

G

GISMbICH

Яркий пример такого... "деятеля" - Дима Губерниев. Комментировать хоть что-нибудь, хоть белые флаги, хоть голубые, но съездить, откомментировать и получить премии. И это комментатор, а сколько российских чиновников до мозга костей бюрократов, работающих в этих международных структурах, у которых нет своей национальной совести, есть просто должность, которую они просто отрабатывают, несмотря на явно враждебное отношение Запада к России?!