Наедине с собой, или все прелести одиночества в красочных иллюстрациях

Все прелести одиночества. Автор: Yaoyao Ma Van. Для одних одиночество – вселенская трагедия и нескончаемая грусть, а для других – всепоглощающая тоска, от которой никуда не деться, но только не в случае с очаровательной героиней работ художницы Яояо Ма Ван (Yaoyao Ma Van).
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