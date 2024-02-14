Наедине с собой, или все прелести одиночества в красочных иллюстрациях

Все прелести одиночества. Автор: Yaoyao Ma Van. Для одних одиночество – вселенская трагедия и нескончаемая грусть, а для других – всепоглощающая тоска, от которой никуда не деться, но только не в случае с очаровательной героиней работ художницы Яояо Ма Ван (Yaoyao Ma Van).