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Курские новости

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Любимовка и Толстый Луг Курской области полностью контролируются бойцами РФ

Любимовка и Толстый Луг Курской области полностью контролируются бойцами РФ

Штурмовые подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ установили полный физический контроль над населенными пунктами Любимовка и Толстый Луг в Суджанском районе Курской области, рассказали в телеграмм-канале «Русское оружие».

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