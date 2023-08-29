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Форвард «Автомобилиста» Бывальцев о перекрестном плей-офф: «Так лучше, всем уже приелось одно и то же. Хочется чего-то новенького»

«Такой вид плей-офф лучше, всем уже приелось одно и то же. Что на Востоке, что на Западе. Хочется чего-то новенького», — сказал нападающий «Автомобилиста».

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