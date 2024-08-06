Певица Саша Савельева заявила, что выглядит моложе своего возраста

Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева ответила на слухи о пластике и уколах красоты. Артистка заявила в личном блоге, что выглядит моложе своего возраста, но для этого не прибегала к радикальным мерам.
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