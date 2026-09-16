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Царьград

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Газета Demos: Сторонники Тачи устроили протест в Гааге после приговора

Газета Demos: Сторонники Тачи устроили протест в Гааге после приговора

Бывшего президента Косово Хашима Тачи осудили на 25 лет за военные преступления. После оглашения приговора его сторонники вышли на протест в Гааге, вступив в конфликты с полицией.

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